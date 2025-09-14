Aramco, Çin'e daha çok petrol satacak

ABD ile sorunlar yaşayan Çin, Suudi Arabistan'dan daha fazla petrol çekecek.



Saudi Aramco, Ekim ayında 'e ham petrol arzını 51 milyon varile çıkaracağı bildirildi.

Reuters'ın ticaret kaynaklarına dayandırdığı habere göre, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), Hengli Petrochemical ve Shenghong Petrochemical, Ekim ayında 'dan ham petrol alımlarını artırmayı planlıyor.

Bu hamlenin, petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya gibi müttefiklerinin ekim ayında üretimi artırma kararının etkisiyle gerçekleştiği bildirildi.

