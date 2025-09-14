Aramco, Çin'e daha çok petrol satacak

Saudi Aramco, Ekim ayında Çin'e ham petrol arzını 51 milyon varile çıkaracağı bildirildi.



Reuters'ın ticaret kaynaklarına dayandırdığı habere göre, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), Hengli Petrochemical ve Shenghong Petrochemical, Ekim ayında Suudi Arabistan'dan ham petrol alımlarını artırmayı planlıyor.



Bu hamlenin, petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya gibi müttefiklerinin ekim ayında üretimi artırma kararının etkisiyle gerçekleştiği bildirildi.