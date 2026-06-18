Aramco satışa hazırlanıyor

Saudi Aramco , altyapı varlıklarını kullanarak on milyarlarca dolar kaynak yaratma stratejisinin bir parçası olarak kükürt işindeki bir hissenin satışını değerlendiriyor.

Reuters'ın haberine göre, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumundaki ülkenin en değerli şirketi olan Aramco, artan mali baskıların ortasında krallığın iddialı ekonomik çeşitlendirme gündemini finanse etmek amacıyla dış sermaye arayışını sürdürüyor. Petrol devinin varlık satışı yapma, verimliliği artırma ve maliyetleri düşürme yönünde aktif bir çaba içinde olduğu geçen yıl da bildirilmişti.

Kaynaklardan birinin aktardığı bilgilere ve Reuters hesaplamalarına göre, şirketin geniş altyapı imparatorluğundan fon sağlamak amacıyla kullanabileceği varlıkların toplam değeri yaklaşık 50 milyar dolara ulaşabilir.

Kaynaklar, Aramco'nun geçen ay şirket içinde "Yellowstone Projesi" olarak bilinen kükürt anlaşması için bankaları teklif vermeye davet ettiğini belirtirken, kaynaklardan biri bu işlemden 7 milyar dolara kadar kaynak sağlanabileceğini ifade etti. Dünyanın en büyük enerji şirketi olan Aramco ise konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

Kükürt, ham gazın ihracata uygun hale getirilmesi amacıyla hidrojen sülfürden arındırılması sırasında elde edilen bir yan ürün olarak öne çıkıyor. Kükürt satışını ticaret birimi aracılığıyla gerçekleştiren Aramco, internet sitesinde kendisini Körfez ve Kızıldeniz bölgesinin en büyük ihracatçılarından biri olarak tanımlıyor.