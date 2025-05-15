Aramco’dan büyük anlaşmalar

Saudi Aramco, büyük ABD şirketleriyle 34 ön anlaşma açıkladı; bu anlaşmaların potansiyel değeri 90 milyar dolara kadar çıkabilir.



Teknoloji devi Nvidia ile yapılan bir Mutabakat Zaptı, bir Yapay Zeka Merkezi, bir mühendislik ve robotik merkezi ve işgücü eğitim programları da dahil olmak üzere gelişmiş endüstriyel yapay zeka altyapısı kurmayı amaçlıyor.



Aramco ayrıca, SAMREF rafinerilerinde önemli bir iyileştirmeyi değerlendirmek ve bunu entegre bir petrokimya kompleksine dönüştürme planları için ExxonMobil ile bir Mutabakat Zaptı imzaladı.



Bu arada, dijital dönüşüm ve daha düşük karbonlu girişimler konusunda işbirliği yapmak için Amazon Web Services ile bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladı.