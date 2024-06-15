Ardian ve Suudi fonu, Heathrow Havalimanı'nın yüzde 37,6 hissesini alıyor

Ardian'dan yapılan açıklamaya göre, Ardian'ın havalimanı hisselerini satın almak üzere geçen yıl sonu teklif ettiği anlaşma revize edildi ve Heathrow'un mevcut en büyük hissedarı İspanyol Ferrovial tarafından kabul edildi.



Böylece, Ardian Heathrow Havalimanı'nın yüzde 22,6'sını ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu yüzde 15'ini satın almak için revize edilmiş bir anlaşma imzaladı.



Daha önceki anlaşmada Ferrovial'in yüzde 25 hissesini 3 milyar dolara satacağı açıklanırken, revize anlaşmada toplam yüzde 37,6 hisse için satış değeri paylaşılmadı.