Argos Bağları, Kapadokya'nın ilk Ecocert Sertifikalı Bağı oldu

Bölgenin ilk Ecocert organik tarım sertifikalı bağı olarak konumlanan Argos Bağları, yalnızca tarımsal bir başarıyı değil, aynı zamanda doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir yaşam biçimini destekleyen örnek uygulamalardan birini temsil ediyor. Bu gelişme, Kapadokya’nın doğasına ve geleceğine duyulan saygının da güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.



KAPADOKYA'DA YETİŞEN ORGANİK ÜZÜMLER



Yaşları 7-36 arasında değişen asmalardan oluşan Argos Bağları, 2019 yılında Doğuş Grubu bünyesine katıldıktan sonra hiçbir kimyasal girdi kullanılmadan, tamamen organik tarım esaslarına göre yönetilmeye başlandı. Sabırla sürdürülen bu dönüşüm sürecinde doğanın ritmine uyum sağlandı, toprağın doğal dengesi korunarak üretim geliştirildi. Bağlar aynı zamanda, Ecocert tarafından organik olarak sertifikalandırılmış meyve bahçelerini de bünyesinde barındırıyor. Sertifikasyon süreci tüm araziyi kapsayacak şekilde yürütüldü ve hem bağlardan hem meyve bahçelerinden elde edilen ürünler, otelin mutfağında yerel ve sürdürülebilir gastronomi anlayışını besleyen bir kaynak olarak kullanılıyor.



Haziran 2025’te bağımsız denetimlerden başarıyla geçilerek tüm arazi Ecocert tarafından resmi olarak sertifikalandırıldı.



Argos Bağları’nda yetişen organik üzümler, farklı iş birlikleriyle gastronomi alanında değerlendirilirken bu üretim yaklaşımı, bölgedeki sürdürülebilirlik vizyonunu da besliyor. Kapadokya’nın en özgün dönüşüm projelerinden biri olan ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla öne çıkan Argos in Cappadocia, mutfağında organik ürünlere yer verirken, kendi bağlarında yetiştirdiği üzümleri de yöresel lezzetleri zenginleştiren gastronomik deneyimlerde kullanıyor.