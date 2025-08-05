Argos Bağları, Kapadokya'nın ilk Ecocert Sertifikalı Bağı oldu
Kapadokya’nın kalbinde, Nevşehir sınırları içerisinde yer alan Argos Bağları, uluslararası geçerliliğe sahip Ecocert organik tarım sertifikasını almaya hak kazandı. Haziran 2025 itibarıyla tamamlanan bu süreçle birlikte Argos Bağları, bölgedeki ilk ve tek Ecocert sertifikalı organik üzüm bağı oldu.
Bölgenin ilk Ecocert organik tarım sertifikalı bağı olarak konumlanan Argos Bağları, yalnızca tarımsal bir başarıyı değil, aynı zamanda doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir yaşam biçimini destekleyen örnek uygulamalardan birini temsil ediyor. Bu gelişme, Kapadokya’nın doğasına ve geleceğine duyulan saygının da güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
KAPADOKYA'DA YETİŞEN ORGANİK ÜZÜMLER
Yaşları 7-36 arasında değişen asmalardan oluşan Argos Bağları, 2019 yılında Doğuş Grubu bünyesine katıldıktan sonra hiçbir kimyasal girdi kullanılmadan, tamamen organik tarım esaslarına göre yönetilmeye başlandı. Sabırla sürdürülen bu dönüşüm sürecinde doğanın ritmine uyum sağlandı, toprağın doğal dengesi korunarak üretim geliştirildi. Bağlar aynı zamanda, Ecocert tarafından organik olarak sertifikalandırılmış meyve bahçelerini de bünyesinde barındırıyor. Sertifikasyon süreci tüm araziyi kapsayacak şekilde yürütüldü ve hem bağlardan hem meyve bahçelerinden elde edilen ürünler, otelin mutfağında yerel ve sürdürülebilir gastronomi anlayışını besleyen bir kaynak olarak kullanılıyor.
Haziran 2025’te bağımsız denetimlerden başarıyla geçilerek tüm arazi Ecocert tarafından resmi olarak sertifikalandırıldı.
Argos Bağları’nda yetişen organik üzümler, farklı iş birlikleriyle gastronomi alanında değerlendirilirken bu üretim yaklaşımı, bölgedeki sürdürülebilirlik vizyonunu da besliyor. Kapadokya’nın en özgün dönüşüm projelerinden biri olan ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla öne çıkan Argos in Cappadocia, mutfağında organik ürünlere yer verirken, kendi bağlarında yetiştirdiği üzümleri de yöresel lezzetleri zenginleştiren gastronomik deneyimlerde kullanıyor.
ORGANİK BAĞCILIKLA DOĞAYLA YENİDEN BAĞ KURMAK
Kimyasal gübre ve ilaçlara başvurmadan yapılan organik bağcılık, toprağın ve çevredeki ekosistemin doğal dengesini korumayı hedefleyen bir yöntem. Argos Bağları’nın bu yola çıkmasındaki temel motivasyon sadece kaliteli üretim değil, aynı zamanda doğayla yeniden bağ kurma arzusuydu.
Sürdürülebilirliğin yalnızca bir kavram olmadığını, yaşanabilir bir geleceğin temel taşı olduğuna inanan otel yönetimi, bu süreci çevresel ve kültürel mirasa katkı yolculuğunun önemli bir adımı olarak görüyor.
KAPADOKYA'NIN TARIMSAL MİRASINA KATKI
Binlerce yıllık bağcılık geçmişine sahip Kapadokya Bölgesi diğer tarım ürünleri zenginliğiyle de dikkat çeken bir bölge.
Argos Bağları’nın organikleşme yolculuğu, bu köklü mirası koruma ve çağdaş sürdürülebilirlik ilkeleriyle geleceğe taşıma vizyonunun bir parçası.
Bu gelişme, sadece Argos Bağları için değil Kapadokya’nın gastronomi, turizm ve tarım alanlarındaki potansiyelini sürdürülebilir temeller üzerine kurmak isteyen herkes için ilham verici bir örnek niteliğinde.
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