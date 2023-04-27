Arjantin, Çin'e borcunu yuanla ödeyecek

Arjantin, Merkez Bankası'nda yaşanılan rezerv kaybını azaltmak amacıyla Çin'e borcunu ABD doları yerine Çin yuanı ile yapacağını duyurdu.



Bu arada, Çin'in Buenos Aires Büyükelçisi Zou Xiaoli ve çeşitli sektörlerin temsilcileriyle görüşen Sergio Massa da Çin'e 1 milyar doları aşan ithalat ödemesini yuan ile yapma konusunda Çin ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.

REZERV SORUNU YAŞANIYOR



Massa, ülke tarihinin en kötü kuraklığı nedeniyle 15 milyar dolarlık bir kayıp yaşadıklarını hatırlatarak, "Rezervleri çalışır durumda ve güçlü tutma zorluğuyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.



Çin ile anlaşma kapsamında, Arjantinli şirketler Çin'den nisan ayında yaptıkları 1 milyar 70 milyon dolarlık ithalat karşılığındaki ödemeyi Çin yuanı ile yapacak.

