Arjantin ekonomisi yine büyüdü

Arjantin ekonomisi, ithalatta artış, ihracatta ve kamu harcamalarındaki düşüşlerin Güney Amerika ülkesinin toparlanmasını yavaşlatmasıyla 2025'in ilk çeyreğinde beklentilerden daha az büyüdü; ancak büyüme üç çeyrek dönemdir kesintisiz sürüyor.



Arjantin İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrekte GSYH büyümesi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %5,8 oldu. Piyasalar bir önceki dönem %2,1 olan büyümenin %6,1 artmasını bekliyorlardı.



Dönemsel bazda bakıldığında ise artış %0,8 ile bir önceki dönemdeki %1,1 ve piyasa beklentisi olan %1,5'in altında kaldı.



Arjantin'in, 2024'ün başında ani bir devalüasyonunun tüketici harcamalarını düşürmesinin ve liberal başkanın kamu harcamalarını durdurmasının ardından, etkileyici bir yıllık büyüme yapması bekleniyordu.



Arjantin Merkez Bankası'nın Mayıs ayında yaptığı ankete katılan ekonomistler, ekonominin 2025 yılında %5,2 oranında büyüyeceğini öngörüyor.