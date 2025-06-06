Arjantin ekonomisinde büyük geri dönüş

Merkez bankasının açıkladığı aylık piyasa beklentileri anketine göre Arjantinli analistler yılsonu enflasyon tahminlerini yüzde 28.6'ya düşürdü.



Revize edilen tahmin geçen ayki tahmine göre 3,2 puan daha düşük. Analistler ayrıca 2025 ekonomik büyüme görünümünü 0,1 puan artırarak yüzde 5,2'ye yükseltti.



Enflasyon görünümündeki iyileşme, geçtiğimiz hafta Arjantin'in yedi yıl sonra gerçekleştirdiği ilk büyük ihraç olan ve arz büyüklüğünün 1,7 katı talep gören 1 milyar dolarlık peso bağlantılı tahvil satışının ardından geldi.



YÜZDE 270'Tİ



Bir yıl önce yüzde 270'in üzerinde olan yıllık enflasyonun bugün yüzde 50 civarına düşmesi, yatırımcılar ve kısa süre önce 20 milyar dolarlık bir kredi paketini onaylayan Uluslararası Para Fonu arasında güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı oldu.



