Arjantin'de enflasyon 4 yılın en düşük seviyesinde

Arjantin'de enflasyon Devlet Başkanı Javier Milei'nin göreve gelmesinden bu yana en düşük seviyeye indi.



Yıllık tüketici enflasyonu 2 yıl içinde ilk kez yüzde 100'ün altına geriledi. Güney Amerika ülkesinde aylık enflasyon, ocak ayında yüzde 2,2’ye inerek 2020 ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.



Yıllık enflasyon da yüzde 84,5'e geriledi. Bu gelişme, göreve bir yılı aşkın süre önce başlayan ve sert kemer sıkma politikalarını hayata geçiren Başkan Milei için önemli bir ekonomik kazanım olarak değerlendiriliyor.



Milei, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir anlaşma için müzakerelere devam ediyor.