Arjantin'de enflasyon yükselişe geçti

Arjantin'de tüketici fiyatları Temmuz 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak Mayıs ayında kaydedilen yüzde 1,5'lik Mayıs 2020'den bu yana en düşük aylık enflasyon oranından daha da yükseldi ve yüzde 1,8'lik piyasa artış beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde (yüzde 1,9 - Haziran'da yüzde 0,6), ulaştırmada (yüzde 2,8 - yüzde 1,6), restoran ve otellerde (yüzde 2,8 - yüzde 2,1) ve iletişimde (yüzde 2,3 - yüzde 1,8) fiyatlar arttı.



Bu arada giyim ve ayakkabıda (yüzde -0,9 - yüzde 0,5), eğitimde (yüzde 1,9 - yüzde 3,7), konut ve kamu hizmetlerinde (yüzde 1,5 - yüzde 3,4) ve sağlıkta (yüzde 1,1 - yüzde 2,2) fiyatlar yavaşladı. Yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 36,6 artarak enflasyondaki düşüş eğilimini gösterdi ve Mart 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetti. Bu artış, Haziran ayındaki yüzde 39,4'lük artışın altında kaldı ve projeksiyonlarla uyumluydu.