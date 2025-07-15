Arjantin'den büyük başarı... Enflasyon düştü

Arjantin'de enflasyon Haziran ayında beklentilerin altında kalırken, bir önceki ay gördüğü son 5 yılın en düşük oranından hafif yukarı geldi.



Arjantin Ulusal istatistik ajansı (INDEC) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı. Bu bir önceki ay açıklanan yüzde 1,5'in biraz üzerinde, piyasa beklentisi olan yüzde 1,9'un altında bir rakama işaret etti.



Mayıs ayında aylık enflasyon, 2020'nin aynı ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.



Enflasyonda yıllık artış oranı yüzde 39,8 ile bir önceki ayın yüzde 43,5 seviyesinin ve piyasa beklentisi olan yüzde 39,8'in altına geldi.



Çekirdek enflasyon ise Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine geldi.



Ekonomistler, Temmuz ayının ilk iki haftasında pesonun değerinin yaklaşık yüzde 5 düşmesinin fiyatlar üzerinde çok az bir etki yaratacağını öngörüyor.



Ekonomi Bakanı Luis Caputo ise "Dalgalanma olabilir, bu bir sorun değil." dedi.



Analistlerin ilk tahminleri, Temmuz ayında genellikle mevsimsel fiyat artışlarıyla karşılaşılmasına rağmen enflasyonun daha da yavaşlayacağını öngörüyor.



Merkez Bankası'nın anketine katılan analistler, yıllık enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 27'ye düşeceğini öngörüyor.