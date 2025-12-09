Armut.com yeniden açıldı

Dün akşam saatlerinde hizmet alım platformu olan armut.com.'a erişim engeli getirildi.

Erişim engeli kararı Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer aldı.

Yayımlanan metinde, "Armut.com, Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi." ifadesine yer verildi.

Şirketten yapılan açıklamada ise söz konusu kararın ambulans hizmetine yönelik bir şikayet nedeniyle alındığı belirtilip "Bu durumdan yaklaşık 2 milyona yakın hizmet verenin geliri etkiledi." denildi.

Şirket tarafından yapılan itiraz sonrası erişim engeli kaldırıldı.