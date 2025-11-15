Arsa-tarla fiyatlarının en çok arttığı ve azaldığı iller
15.11.2025 09:21
NTV - Haber Merkezi
Arsa ve tarla yatırımında son bir yıldır reel kayıp yaşanıyor. Fiyat enflasyonun çok altında arttı. Sadece 11 ilde kar edilebildi. Fiyat bir ilde ise TL bazında da geriledi.
Arsa ve tarlada fiyat artışı yavaşladı. Yükseliş, sadece 11 ilde enflasyonu geçti. Gayrimenkul Türkiye'de en yaygın yatırım araçlarından biri olarak görülüyor.
Düşük faiz döneminde fiyat rekordan rekora koştu. Kısa dönemde yüksek kazançlar sağlandı. Ancak son bir yılda toprak yatırımı reel olarak kaybettirdi.
Endeksa verilerine göre konut imarlı arsalarda fiyat yıllık yüzde 19,94 arttı. Tarla vasfındaki arazilerde fiyat artış oranı yüzde 17,28'de kaldı.
İmarlı arsa fiyatı yüzde 10, tarla fiyatı yüzde 12 değer kaybetti.
Enflasyon yüzde 30'un üzerinde olduğu için fiyatlar reel olarak düşmüş oldu. İmarlı arsa fiyatı yüzde 10, tarla fiyatı yüzde 12 değer yitirdi.
81 İLİN 70'İNDE FİYAT ARTIŞI ENFLASYONUN ALTINDA KALDI
81 şehrin 11'inde fiyat artışı enflasyonun üstünde olurken, 70'inde altında kaldı.
FİYATIN DÜŞTÜĞÜ TEK İL BARTIN
TL bazında sadece Bartın'da fiyat düşüşü yaşandı.
TL bazında sadece Bartın'da fiyat düşüşü yaşandı.
Kentte fiyat yüzde 5,5 geriledi. Bartın'ın ardından en zayıf fiyat performansı yüzde 1 yükselişle Artvin'de kaydedildi.
En yüksek fiyat artışı yüzde 66,1 ile Diyarbakır'da gerçekleşti.
EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI DİYARBAKIR'DA
Fiyat artış oranı Kilis'te yüzde 4,1, Bingöl'de yüzde 5,6, Eskişehir'de yüzde 5,7 olarak belirlendi. En yüksek fiyat artışı ise yüzde 66,1 ile Diyarbakır'da gerçekleşti.
Diyarbakır'ı yüzde 64 ile Şırnak, yüzde 55,2 ile Rize, yüzde 51,6 ile Ağrı ve yüzde 51,1 ile Bitlis takip etti.