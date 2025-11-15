Arsa-tarla fiyatlarının en çok arttığı ve azaldığı iller

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI DİYARBAKIR'DA

Fiyat artış oranı Kilis'te yüzde 4,1, Bingöl'de yüzde 5,6, Eskişehir'de yüzde 5,7 olarak belirlendi. En yüksek fiyat artışı ise yüzde 66,1 ile Diyarbakır'da gerçekleşti.

Diyarbakır'ı yüzde 64 ile Şırnak, yüzde 55,2 ile Rize, yüzde 51,6 ile Ağrı ve yüzde 51,1 ile Bitlis takip etti.