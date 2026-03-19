Artık lüks meyveler arasına girdi. Kilosu dudak uçuklatıyor
19.03.2026 10:57
Üretimindeki düşüş nedeniyle ayvanın fiyatları arttı.
Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle ayvanın kilosu 300 liraya dayandı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen yıla ilişkin bitkisel üretim ikinci tahminine göre, 2024'te 203 bin ton olan ayva üretimi 2025'te yaşanan zirai donun etkisiyle düştü.
Geçen sene yüzde 59 düşüş yaşanan ayvanın fiyatlarında artış yaşandı.
Bursa'daki bir markette ayvanın kilosu 298,80 liradan satışa sunuldu. Başka bir markette kilosu 258,99 lira olan ayva, diğerlerinde 150 ila 200 lira arasında alıcı buldu.
REKOR SEVİYEYE ULAŞTI
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoğun olarak yetiştirilen ve bölge ekonomisinin en önemli kalemlerinden biri olan ayva üretiminde bu yıl yaşanan zirai don, rekolteyi düşürürken fiyatların rekor seviyeye ulaşmasına neden oldu.
Yerinde dahi kilosu 250 liraya kadar tırmanan ayva tüketimde lüks meyveler arasına girdi.
İHRACATTA SIKINTI
Geçen yıl Avrupa pazarında Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi ülkelere ihraç edilen ürün, bu yıl yok denecek kadar az seviyelere geriledi.