Artış oranı belli oldu, motorin 100 lirayı aştı

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş akaryakıt fiyatlarına artış olarak yansıyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, Suudi Arabistan'daki petrol boru hattının işlevsiz hale gelmesi, Ukrayna-Rusya savaşının petrol endüstrisini bombalamaya dönüşmesi gibi durumlar nedeniyle arz sorunu yaşanıyor.

Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya Eylül ayında yapılacak petrol sevkiyatları da iptal edildi.

Bu gelişmeler motorin fiyatlarına artış getiriyor.

4,68 LİRA FİYAT ARTIŞI

Motorinin litresine yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,68 lira zam yapıldı.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorinin litresi İstanbul'da 100,27 liraya, Ankara'da 101,37 liraya, İzmir'de 101,66 liraya, doğu illerinde ise 102,95 liraya yükselmesi bekleniyor.

EKİM AYINDA DA ÖTV EKLENECEK

Ekim ayında Özel Tüketim Vergisi olarak 6 lira, Katma Değer Vergisi olarak da 1,2 lira eklenecek. Böylece 1 Ekim'de mevcut litre fiyatlarına 7,2 lira daha eklenmiş olacak.