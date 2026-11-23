WTI ham petrolün varil fiyatı 84 doların, Brent petrol ise 91 doların altına düşerek, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin tırmanmasına ilişkin endişelerin, güçlü küresel arz beklentilerini gölgede bırakmasıyla dördüncü haftalık düşüşünü sürdürdü.

Hürmüz Boğazı'nda seyreden tankerlere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere son zamanlarda artan çatışmalara rağmen, petrol sevkiyatları Basra Körfezi'nden geçmeye devam etti. Geçen hafta, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu çeyrekte günlük yaklaşık 2 milyon varillik küresel arz fazlası öngörürken, Goldman Sachs gelecek yıl arz fazlasının ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

Bu arada, İran hafta sonu Bahreyn'e saldırılar düzenledi ve İslam Cumhuriyeti komşu ülkelerdeki ABD varlıklarını hedef almaya devam etti. Bu gelişmelere rağmen, ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerin ardından İran'a karşı daha fazla saldırı başlatmaktan şimdiye kadar kaçındı. Ancak, hafta sonu diplomatik müzakereler bir anlaşmaya varamazsa, yeni yıldan sonra askeri harekata yeniden başlamayı düşünebileceğini belirtti.