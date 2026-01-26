Aselsan 7,5 milyar liralık iş aldı

Türkiye'nin en değerli şirketleri arasında yer alan, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Aselsan Asya Pasifik bölgesinden iş aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 171 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." denildi.

171 milyon doların Türk Lirası karşılığı yaklaşık 7,5 milyar lira ediyor.