ntv.com.tr

ASELSAN ile Roketsan arasında sözleşme değişikliği

ASELSAN ile Roketsan arasında, hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında 59,1 milyon euro tutarında sözleşme değişikliği imzalandı.

ASELSAN ile Roketsan arasında sözleşme değişikliği
ASELSAN ve ROKETSAN arasında yeni iş sözleşmeleri imzalandı

ASELSAN ve ROKETSAN arasında yeni iş sözleşmeleri imzalandı

Haberi Görüntüle

tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Roketsan arasında hava savunma alt sistemleri tedariki kapsamında, toplam bedel artışı 59 milyon 143 bin 396 euro tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, açıklamanın, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapıldığı bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...