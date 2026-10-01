Aselsan'a 1 milyar Euro'luk sipariş

Türkiye 'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Aselsan , Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan sipariş aldı.

Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemleri'nin devam eden seri üretim projeleri kapsamında 1 milyar 8 milyon 500 bin Euroluk ilave sözleşme imzalandı.

Aselsan 'dan yapılan açıklama şöyle:

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam tutarı 1.008.500.000 Avro olan ilave sözleşmeler imzalanmıştır.