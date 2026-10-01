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Aselsan'a 1 milyar Euro'luk sipariş

01.10.2026 09:27

Aselsan'a 1 milyar Euro'luk sipariş
Anadolu Ajansı

Aselsan siparişlerine yenisini ekledi.

NTV - Haber Merkezi
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Aselsan 1 milyar Euroluk yeni sipariş aldığını açıkladı.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Aselsan , Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan sipariş aldı.

 

Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemleri'nin devam eden seri üretim projeleri kapsamında 1 milyar 8 milyon 500 bin Euroluk ilave sözleşme imzalandı.

 

Aselsan'dan yapılan açıklama şöyle:

 

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam tutarı 1.008.500.000 Avro olan ilave sözleşmeler imzalanmıştır.