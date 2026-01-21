Aselsan'da sert düşüş. Hisse taban oldu

Aselsan'daki yüzde 80'lik yükseliş yüklü kar satışlarıyla birlikte son buldu. Aselsan hissesi Aralık ayı başlarından bu yana yükseliş trendi göstermiş ve 180 liradan 339 liraya kadar soluksuz tırmanmıştı.

Bugün devre kesicinin devreye girmesiyle birlikte tek fiyattan işlem gören Aselsan hissesi, devre kesicinin ortadan kalkmasının ardından satışlarını derinleştirdi ve yüzde 10 düşerek taban oldu.

Türkiye'nin en değerli şirketleri arasında yer alan Aselsan'da yüzde 80'lik yükseliş böylece son bulmuş oldu ve satışlar başladı. Hissede 17 milyar liralık işlem hacmi oluştu.

PİYASA DEĞERİ 1,4 TRİLYON LİRA

Aselsan'ın piyasa değeri 1 trilyon 382 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Başka bir deyişle 32 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.

10 milyar lira olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 4 milyar 560 milyon liralık ödenmiş sermayesi bulunan Aselsan'ın yüzde 74,2'si Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yüzde 25,8'i ise halka açık durumda bulunuyor.

KİMLER ALIP SATIYOR?

Aracı kurum dağılımlarına bakıldığında anlık olarak İş Yatırım, Garanti Yatırım, Bulls Yatırım, Yatırım Finansman, Halk Yatırım alımda bulunurken, Meksa Yatırım, TEB Yatırım, AK Yatırım, Global Yatırım ve Bank of America satış tarafında yer alıyor.

TABANDA 3,6 MİLYON LOT BEKLİYOR

Taban fiyat olan 303,25 liradan 3,6 milyon adet lot satış için bekliyor. Yaklaşık emir sayısı 2 bin civarında.