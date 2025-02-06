Aselsan'dan 21 milyon dolarlık sözleşme

Aselsan, Ortadoğu ve Afrika'da faaliyet gösteren bir müşterisi ile ihracata dayalı olarak imzaladığı sözleşmeyi duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, söz konusu ihracat sözleşmesinin 21,3 milyon dolar büyüklüğünde olduğu ifade edildi.



Sözleşmenin askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışı ile ilgili olduğu belirtildi.

