Aselsan'dan 225 milyon Euro'luk sözleşme

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki dev şirketlerinden Aselsan yeni iş ilişkisi gerçekleştirdi. Şirket, Askeri Fabrika ve Tersane İşletmeleri şirketiyle deniz platformları savaş sistemlerine yönelik; Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonu kapsamında toplam tutarı 225 milyon Euro olan sözleşme imzaladı.

TESLİMATLAR 2030 YILINA KADAR SÜRECEK

İş ilişkisi kapsamındaki teslimatlar 2026-2030 yılları arasında gerçekleştirilecek.