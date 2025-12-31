Aselsan'dan 225 milyon Euro'luk sözleşme
31.12.2025 15:11
NTV - Haber Merkezi
Aselsan, Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi'yle 225 milyon Euro'luk sözleşme imzaladı.
Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki dev şirketlerinden Aselsan yeni iş ilişkisi gerçekleştirdi. Şirket, Askeri Fabrika ve Tersane İşletmeleri şirketiyle deniz platformları savaş sistemlerine yönelik; Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonu kapsamında toplam tutarı 225 milyon Euro olan sözleşme imzaladı.
TESLİMATLAR 2030 YILINA KADAR SÜRECEK
İş ilişkisi kapsamındaki teslimatlar 2026-2030 yılları arasında gerçekleştirilecek.