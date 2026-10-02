Aselsan'dan 9 günde 2,7 milyar Euro'luk satış sözleşmesi

Türkiye 'nin savunma sanayi alanında en büyük şirketlerinden olan Aselsan yeni iş sözleşmesi yaptı.

Aselsan , yurt dışındaki bir son kullanıcı ile hava savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon Euro olan bir satış sözleşmesi imzaladı.

9 GÜNDE 2,7 MİLYAR EURO'LUK SÖZLEŞME

Aselsan 23 Eylül 2026 tarihinden bugüne kadar toplamda 2,7 milyar Euro'luk (151,2 milyar lira) sipariş aldı.

Aselsan ile Roketsan arasında Hava Savunma Sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin Euro, Aselsan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam tutarı 1 milyar 8 milyon 500 bin Euro, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon Euro'luk sözleşmeler imzalanmış oldu.