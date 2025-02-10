ASELSAN'dan 75 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ arasında demiryolu sinyalizasyon sistemleri kapsamında toplam tutarı 75 milyon 50 bin euro olan sözleşme imzalandı.



ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.



Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri kapsamında toplam tutarı 75 milyon 50 bin avro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

