ASELSAN'dan 845 milyon dolarlık yeni sözleşme

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmaları duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 yılından itibaren gerçekleştirilecektir."