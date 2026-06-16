Aselsan'dan büyük anlaşma, 780 milyon Euro kasasına girecek
16.06.2026 09:27
Anadolu Ajansı
Aselsan hava savunma sistemi siparişi aldı.
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Aselsan, 780 milyon Euro'luk iş anlaşması imzaladı.
Dünyanın sayılı, Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında savunma sanayi alanında öncü Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı'yla sözleşme imzaladı.
Hava savunma sistemlerinin tedariğine yönelik olarak yapılan anlaşma neticesinde 780 milyon Euro tutar Aselsan'ın kasasına girecek.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek.