Aselsan'dan büyük anlaşma, 780 milyon Euro kasasına girecek

Dünyanın sayılı, Türkiye 'nin en büyük şirketleri arasında savunma sanayi alanında öncü Aselsan , Savunma Sanayii Başkanlığı'yla sözleşme imzaladı.

Hava savunma sistemlerinin tedariğine yönelik olarak yapılan anlaşma neticesinde 780 milyon Euro tutar Aselsan'ın kasasına girecek.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek.