ASELSAN'dan NATO üyesi ülkeye ihracat. 410 milyon dolarlık imza

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla, yeni ihracat sözleşmesini, "NATO üyesi olan bir müşterisi ile Elektronik Harp Sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 410 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır." ifadeleriyle duyurdu.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DAHA BÜYÜK SÖZLEŞMEYİ PAYLAŞACAĞIZ”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, savunma sanayisinde ihracatın 8,6 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Avrupa'da ASELSAN'ımız 400 milyon doların üzerinde bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladı. Önümüzdeki hafta bir başka şirketimizin bundan çok daha büyük bir sözleşmesini kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Haluk Görgün, Türkiye'nin geliştirdiği teknolojilerle 185 ülkeye savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, "Savunma sanayisi ihracatı yapan ülkeler içinde eriştiğimiz rakamlarla ilk 10'u zorluyoruz. Şu an ilk 11'deyiz." diye konuştu.