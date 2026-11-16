Aselsan'dan yeni iş sözleşmesi

Savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden Aselsan yeni iş sözleşmesi yaptı. Şirket Roketsan ile Füze Veri Bağı ve Arayıcı Başlık Sistemleri'nin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 281 milyon 101 bin 744 euroluk sözleşme imzaladı.

GEÇTİĞİMİZ AY DA BİRÇOK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Aselsan geçtiğimiz ay da milyarlarca euroluk iş anlaşmalarına imza atmıştı.

HİSSESİ HAFİF DEĞER KAZANDI

Aselsan hissesi iş anlaşmasının açıklanmasıyla birlikte negatif taraftan yüzde 2'ye yakın değer kazanarak 350 lira seviyesine yükseldi.