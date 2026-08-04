ASELSAN'ın yılın ilk 6 ayındaki hasılatı açıklandı. Yüzde 25 artış

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; yılın ilk 6 ayındaki hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 25 artarak 88,5 milyar TL’ye ulaştı.

Konuya ilişkin ASELSAN’dan yapılan yazılı açıklamada, “ASELSAN, uzun dönemli hedeflerine ulaşmak amacıyla 2024 yılında uygulamaya başladığı aselsaneXt Programının olumlu çıktılarını elde etmeye 2026 yılının ilk yarısında da devam etti. ASELSAN’ın 2026 yılının ilk yarısında hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 25 büyüyerek 88,5 milyar TL’ye ulaştı. Bu büyüme, yüksek teknolojiye sahip ürün ve sistemlerin satışlarında kaydedilen güçlü talep ile desteklendi. Yılın ilk 6 ayında elde edilen hasılatta Hava Savunma, Radar, Elektronik Harp, Yapay Zekâ Destekli Kent Güvenliği, Deniz Sistemleri, Elektro-Optik ve Güdümlü Mühimmat Sistemleri belirleyici rol oynadı. Şirketin bakiye siparişleri yüzde 45 artışla 23,2 milyar dolara yükseldi. Yılın ilk 6 ayında imzalanan yeni sözleşmeler yüzde 72 artışla 4,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu artışlar ASELSAN’ın uzun vadeli gelir yaratma kabiliyetini ve bu alandaki istikrarlı gidişatını güçlendirdi” denildi.

“ASELSAN’IN KİŞİ BAŞI HASILATINDA DOLAR BAZINDA YÜZDE 3 ORANINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ”

ASELSAN’ın kuvvetli büyümeyle birlikte operasyonel verimlilik ve yüksek teknolojiye odaklanma stratejilerini kurumsal dönüşüm faaliyetlerinin merkezinde tuttuğu ifade edilen açıklamada, “ASELSAN’ın ilgili dönemdeki FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 120 baz puan artarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde ASELSAN’ın FAVÖK tutarı da yüzde 31 artarak 23,2 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk yarısında Şirketin Net Borç/FAVÖK oranı 0,57’den 0,55’e geriledi. Verimlilik artışı sağlayan uygulamaların kararlılıkla yürütülmesi, ürün portföyü içerisindeki kritik teknolojilere yönelik dönüşüm, ASELSAN’ın büyümesine ve operasyonel marjlarının korunmasına önemli katkı sağladı. ASELSAN’ın kişi başı hasılatında dolar bazında yüzde 3 oranında artış görüldü” ifadelerine yer verildi.

“ÖLÇEK ARTIŞINA VE AR-GE’YE YÖNELİK YATIRIMLAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR”

Açıklamada AR-GE çalışmalarına ilişkin, “Türkiye ’de mühendis istihdamı ve AR-GE Projesi sayısında lider olan ASELSAN’ın gerçekleştirdiği AR-GE harcamaları ilgili dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 804 milyon dolar seviyesine yükseldi. Özellikle Leo Uydu Teknolojileri, Kuantum Hesaplama Teknolojileri, Sualtı Sistem Teknolojileri, İtki Sistem Teknolojileri, Mikroelektronik Sistem Teknolojileri, Lazer Teknolojileri ve Uzun Menzilli Güdümlü Mühimmat Teknolojileri gibi giriş bariyeri yüksek alanlara yönelik yatırımlar hız kazandı. Yılın ilk altı ayında, ASELSAN’a ilave üretim kabiliyeti ve ölçek kazandıracak yatırımlar kesintisiz bir şekilde gerçekleştirildi. Kapasite artışlarına yönelik Oğulbey Teknoloji Üssü ve mevcut yerleşkelerde devam eden yatırımların tutarı bu dönemde yüzde 195 arttı” denildi.

“ASELSAN’IN SAVUNMA SANAYİNDEKİ KÜRESEL ROLÜ DAHA DA GÜÇLENECEKTİR”

Gelecek dönem planlarına da dikkat çekilirken, “Yılın ilk yarısında, 40 milyon dolar yatırımla tamamlanan 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip akıllı mühimmat, hava savunma ve su altı sistemleri ilave üretim ve test merkezleri devreye alındı. Hava ve deniz savunma sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi. Devreye alınan ve devam etmekte olan yatırımlar ile birlikte, ASELSAN'ın teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyeti artırıldı. 2025 yılında temeli atılan ve Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayii yatırımı olan Oğulbey Teknoloji Üssü yatırımının ilk fazının da 2026 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Söz konusu geleceğe yönelik yatırımlar ile ASELSAN’ın savunma sanayindeki küresel rolü daha da güçlenecektir” açıklaması yapıldı.

“YATIRIM DÖNEMİNDE FİNANSAL DİSİPLİN”

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“ASELSAN, finansal sürdürülebilirlik stratejisini 2026 yılının ilk 6 ayında da etkin bir şekilde uygulamaya devam etti. AR-GE ve seri üretime yönelik yatırım harcamalarının kuvvetli bir şekilde devam ettiği dönemde finansal verimlilik oranlarında da iyileşmeler gerçekleşti. Şirketin operasyonel nakit akışı 2026 yılının ilk altı ayında 15,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ASELSAN’ın finansal borçlarının aktifler içerisindeki payı yüzde 13,3 oldu. Özkaynak oranı yüzde 56 seviyesinde olan ASELSAN, bu alanda sektör ortalamalarının üzerindeki konumunu sürdürdü. Yılın ilk yarısında ASELSAN’ın aktif büyüklüğü yüzde 8, özkaynakları ise yüzde 4 büyüdü. Bu alanlardaki artışlar Şirketin güçlü bilanço yapısını destekledi. Yılın ilk 6 ayında ASELSAN’ın ticari borçlarında yıl sonuna göre yüzde 17 düşüş kaydedildi. Bir önceki dönem 0,57 olan Net Borç/FAVÖK oranı da bu dönem 0,55 seviyesine geriledi. Şirketin FAVÖK marjında 120 baz puan iyileşme görülerek yüzde 26,3 seviyesine ulaşıldı. Önemli verimlilik göstergelerinden olan özkaynak kârlılığı bu dönemde yüzde 11,9’dan yüzde 15,5 seviyesine yükseldi. AR-GE ve seri üretime yönelik yüksek tutarlı yatırım harcamalarının devam ettiği bir dönemde ASELSAN’ın elde ettiği güçlü sonuçlar, ASELSAN’ın önümüzdeki dönemlerde ölçek büyümesi, ihracat artışı ve yüksek teknoloji yatırımlarının sağlıklı bir şekilde yönetilmesi noktasında önemli bir güvence konumunda yer almaktadır. Hasılatını, bakiye siparişlerini, imzaladığı sözleşmelerini, operasyonel marjlarını, bilanço büyüklüğünü ve diğer birçok finansal göstergesini geliştiren ASELSAN 2026 yılının ilk yarısını başarılı sonuçlarla geride bıraktı.”