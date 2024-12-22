Asgari kurumlar vergisi yükseltildi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94’üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve 30’uncu maddelerindeki vergi kesintisi oranlarında değişiklik yapıldı.

Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.



YÜZDE 10'DAN YÜZDE 15'E YÜKSELTİLDİ



Karara göre asgari kurumlar vergisi oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi.

Yapılan yeni düzenlemenin maddeleri şu şekilde;



- Gelir Vergisi Kanunu (Madde 94): Tevkifat oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı,



- Kurumlar Vergisi Kanunu (Madde 15): Vergi kesintisi oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi,



- Kurumlar Vergisi Kanunu (Madde 30): Vergi kesintisi oranları yüzde 10'dan yüzde 15'e artırıldı.



Yeni düzenleme, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanacak.