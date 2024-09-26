Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Asgari ücret zammında son durum

Asgari ücret son olarak hükümet tarafından ocak ayında 17 bin 2 lira olarak ilan edilmişti. Yeni zam tutarı ise asgari ücret tespit komisyonu toplantıları öncesinde araştırılıyor. İşte, asgari ücret zammında son durum...



ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu.



Bu yıl ise ara zam yapılmadı ve 2025 yılı için uygulanacak yeni asgari ücret yıl sonu enflasyonu dikkate alınarak belirlenecek.



ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıklamadı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor.



Bu kapsamda resmi kurum ve kişilerden tarih bilgisi gelince haberimizde yer vereceğiz.



GÜNCEL ASGARİ ÜCRET



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini bildirmişti.