Asgari ücret artışı sonrası fahiş fiyat uyarısı

Asgari ücretin ardından zam furyasına kapılanlara uyarı geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, firmalara uyarılarda bulundu.

Bolat, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fırsatçıların ortaya çıkabileceğine ancak bu ücretin 2026 yılında geçerli olacağına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle asgari ücreti bahane edip fiyatlara bindirme, zam yapmaya çalışan firmalara, asgari ücret artışı kadar zam yapmaya çalışan uyanıklar ya da fırsatçılara aman vermeyeceğiz. Sahada yoğun denetimler yapıyoruz, yıl boyunca hep denetim yaptık. Fahiş fiyat çabalarına karşı 81 vilayette Ticaret Bakanlığı denetimleri devam ediyor. Hükümetimiz, sahada tüketicilerimizin satın alma gücünü korumak, refah ve huzuru için 7 gün 24 saat görev başında."

Bolat, fiyat etiketi, fahiş fiyat ve stokçuluk düzenlemeleri ile aldatıcı reklamlara yönelik tedbirler gibi çok sayıda önlemi devreye aldıklarını ifade etti.

Bu kapsamda 11 ayda fırsatçılık yapan ya da haksız fiyat uygulayan işletmelere 2,5 milyar liranın üzerinde ceza kestiklerini belirten Bolat, "Rekabet Kurulu da yoğun çalıştı, o da soruşturduğu dosyalarda 211 firmaya 11 ayda 12,5 milyar lira cezai işlem uyguladı. Tüketici hakem heyetleri bu yıl 818 bin başvuru aldı ve bunlardan 775 binini karara bağladı. Karara alma süreci 3 aya kadar düşürüldü, daha önce 6 aya kadar uzayabiliyordu. Böylelikle 11 milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı, bu da çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

"SATIN ALMA GÜCÜ ARTACAK"

Bolat, esnafa yönelik basit usulde vergi uygulamasının çok fazla istismar edildiğini aktararak sözlerine şöyle devam etti:

“1996'da 14 büyükşehirde basit usulde vergilendirme uygulanıyordu. Bu yıl Hazine ve Maliye Bakanlığının getirdiği düzenlemeyle bu uygulama 30 vilayette geçerli oldu ama bütün esnaflar değil, sadece 6 alanda geçerli. Burada esnafımızın gerçek beyana geçişinde onlara muhasebe anlamında esnaf odaları yardım yapacak. Bu anlamda nüfusu 30 binden az olan ilçelerde yine basit usulle vergilendirme devam edecek. Basit usulle vergilendirmede limitler var, o limiti aşmayan esnaf zaten basit usulle devam edecek, gerçek usule geçmemiş olacak.”