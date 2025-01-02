Asgari ücret fırsatçılarına ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, geçen yılın son 7 gününde gerçekleştirdiği denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon lira idari para cezası uyguladığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşların fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik filli durumlardan dolayı mağduriyet yaşamaması amacıyla yılbaşı öncesinde denetimlerin 81 ilde yoğun şekilde yapıldığı aktarıldı.



Bu kapsamda geçen yıl 25 Aralık-31 Aralık döneminde gerçekleştirilen market denetimlerinde 5 bin 846 işletme incelendi.



Çalışmalar kapsamında 577 bin 672 ürün denetlenirken 6 bin 662 üründe ihlal tespit edildi. 13 milyon 838 bin 753 lira cezai işlem uygulandı. 3 bin 479 firma hakkında haksız fiyat artışı araştırma süreci başlatıldı.



Market denetimlerinde İstanbul, 797 işletmeyle ilk sırada yer alırken, bu ili 436'yla Ankara ve 411'le Antalya takip etti.



İstanbul'da 6 milyon 450 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken, bu ili sırasıyla 3 milyon 973 bin 200 lirayla Ankara ve 266 bin 200 lirayla Bursa takip etti.



Kafe, restoran denetimleri kapsamında en çok işletmeye gidilen iller 934'le İstanbul, 496'yla Ankara ve 270'le Antalya oldu.