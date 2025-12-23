Asgari ücret için de bahis oynanmaya başladı. Yasa dışı siteler oran veriyor

Milyonlarca kişi cebine girecek zam oranını merak ederken kumar baronları beklentileri paraya çevirmeye başladı. Yasa dışı bahisle mücadele aralıksız devam ederken asgari ücret için bahisler açılmaya başlandı.

Yasal olmayan şekilde futbol, basketbol skorları, kumar oyunlarını teşvik eden web siteleri ve uygulamalar asgari ücret için alt, üst bahislerini gerçekleştiriyor.

27 bin liranın altı bahise 6,24 oran, 27 bin 500 liranın üstüne 1,22 oran, 30 bin liranın altına 1,24 oran, 30 bin liranın üstüne 2,48 oran veriliyor.

NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Bin liralık bahis yapan birisi 27 bin liranın altı bahise 6,24 oranla 6 bin 240 lira, 27 bin 500 liranın üstüne 1,22 oranda bin 220 lira, 30 bin liranın altına 1,24 oranda bin 240 lira, 30 bin liranın üstüne asgari ücret açıklanırsa 2,48 oranda 2 bin 480 lira kazanç elde ediliyor.

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Yurt dışında yasal bahis sitelerinde başkanlık seçimleri, Oscar törenleri gibi birçok organizasyonun sonucu bahis olarak oynatılabiliyor. Ancak ülkemizde bu bahisler yasa dışı olarak gerçekleştiriliyor ve oynayan da oynatan da suç işlemiş ve gelir elde ederse de suçtan gelir elde etmiş sayılıyor.

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

Asgari ücrette ilk iki toplantı gerçekleşti ve geriye 2 toplantı kaldı. Tarihleri belli olmasa da yılbaşına kadar asgari ücretin belirlenip duyurulması gerekiyor.