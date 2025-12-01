Asgari ücret komisyon yapısı değişecek mi?

Aralık ayının gelmesiyle asgari ücret mesaisi başlayacak. Tespit Komisyonu'nun yapısına dair eleştiriler vardı. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

TÜRK-İŞ, Işıkhan’ın masaya getirdiği öneriyi yarın Başkanlar Kurulunda görüşecek. TÜRK-İŞ bu önerinin yaal düzenleme altına alınmasını istiyor.

Edinilen bilgiye göre; komisyonun 5 işçi 5 işveren ve bir hükümet temsilcisinden oluşması önerildi.

Mevcut durumda hükümeti temsil eden 5 kişi vardı komisyonda bunun 1’e düşürülmesi gündemde.

İŞÇİ KESİMİNDEN KOMİSYONA İTİRAZ

Türk-İş, mevcut yapısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı.

Mevcut durumda Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 işçi, 5 işveren, 5 de hükümet temsilcisinden oluşuyor. Komiyonda kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

İşçi kesimi, hükümetle işverenin birlikte karar alabilmesine imkan veren bu duruma itiraz ediyor.

Çalışanları temsilen komisyona katılan TÜRK-İŞ bu yapı nedeniyle toplantılara katılmama kararı almıştı. Komisyonun yapısında değişiklik için mevzuatın yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

Yasaya göre, görüşmeler aralık ayı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.

İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantının tarihi henüz netleşmedi.