Asgari ücret maratonu başlıyor
30.11.2025 13:15
NTV - Haber Merkezi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mesaisi aralık ayında başlayacak. İlk toplantının tarihi henüz netleşmedi.
Milyonlarca çalışanın 2026'da alacağı ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında mesaiye başlayacak.
Komisyonun ilk toplantısını yapacağı tarih henüz netleşmesi.
Ayrıca, zam masasında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ'in komisyonun yapısına dair itirazı sürüyor.
İŞÇİ KESİMİNDEN İTİRAZ
Türk-İş, mevcut yapısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı.
Mevcut durumda Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 işçi, 5 işveren, 5 de hükümet temsilcisinden oluşuyor. Komiyonda kararlar oy çokluğuyla alınıyor.
İşçi kesimi, hükümetle işverenin birlikte karar alabilmesine imkan veren bu duruma itiraz ediyor.
Çalışanları temsilen komisyona katılan TÜRK-İŞ bu yapı nedeniyle toplantılara katılmama kararı almıştı. Komisyonun yapısında değişiklik için mevzuatın yeniden düzenlenmesi gerekiyor.
Yasaya göre, görüşmeler aralık ayı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Gözler ise, hükümetin TÜRK-İŞ'in müzakerelere katılması için bir adım atıp atmayacağında.