Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette son durum ne? (2022 asgari ücret zammı)

Asgari ücrette son durum merak ediliyor. Asgari ücret zammıyla ilgili gündemden son gelişmeleri takip eden vatandaşlar, yapılacak olan zam miktarının ne kadar olacağını sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Nebati asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İşte konuyla ilgili ayrıntılar.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün Balıkesir'deki toplu açılış töreninde asgari ücretle alakalı yaptığı konuşmada şu ifadelerde bulundu;



"Artık bizim gencimiz Iğdır'dan çıkıp Ankara'ya, İstanbul'a gitmesin. Muş'tan çıkıp Ankara'ya, İstanbul'a gitmesin. Artık profesörlerimiz, doçentlerimiz, hocalarımız Iğdır'a gitsin, Ağrı'ya gitsin, Muş'a gitsin. Dolayısıyla yavrularımızı orada eğitsinler, orada yetiştirsinler. Oralardan artık bakıyorsunuz birinci olarak mezun olan yavrularımız var. Buraya durup dururken gelmedik. Bunların önünü hazırladık.



76 üniversiteden 208 üniversiteye. Yaptığımız yüksek ücret artışlarıyla işçisinden memuruna, emeklisinden sosyal yardım alanına herkesin yanında yer aldık. Göreve geldiğimizde neydi burs? 45 liracıktı. Şimdi burs 850 lira oldu. Doktora öğrencilerininki asgari ücrete çıktı. İnşallah yılbaşında tüm bu kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek, refah kayıplarını biraz daha telafi edecek adımları atacağız."

"ENFLASYON ALTINDA ARTIŞ OLMAYACAK"



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN Türk yayınında asgari ücret artışı ve enflasyon konusunda açıklamalarda bulundu. Enflasyonda sert frene basmak istemediklerini söyleyen Bakan Nebati, "Aralık ayında baz etkisiyle enflasyondaki düşüşü göreceğiz" dedi.



Nebati, faiz ile enflasyon arasındaki farkın açılmasının nedeninin yeni ekonomi modeliyle ortaya konulan "paradigma değişiminden kaynaklandığını" belirterek, "Süreç sancılı olabilir. Sancılı olsa da dengeye ulaşacağız" dedi.



Bakan Nebati, Aralık ayında asgari ücrette yapılacak artışın da geçen yıllarda olduğu gibi enflasyonun altında olmayacağını belirtti.



Gıda fiyatlarının kışın daha da yükseleceği iddialarını reddeden Bakan Nebati, "Bu kış geçen kış gibi olmayacak. Daha iyi bir kış olacak." ifadesini kullandı.