Asgari ücret ne kadar olur? (2023 asgari ücret zammıyla ilgili son haberler)

Asgari ücret ne kadar olacak? sorusu, ülkemizde asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. Gündemde yer alan asgari ücret haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, asgari ücrete yapılacak zam miktarını merak ediyor. İşte ayrıntılar.



İTO BAŞKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI



Kamu ve iş dünyası olarak bu yüksek enflasyonun yaşandığı dönemde özellikle ücretli kesimin alt segmentlerinde bulunan çalışanların hayat standartlarını makul noktada tutmanın en büyük sorumluluk olduğunu ifade eden Avdagiç, milyonların beklediği asgari ücretle ilgili konuştu.



Avdagiç, "Asgari ücretin enflasyonun geldiği nokta dikkate alınarak, alım gücünü telafi edecek bir oranda artmasını, hatta birkaç puan da üzerine eklenecek bir refah payını iş dünyası makul karşılar. Kimseyi rahatsız etmez. Bunun altında bir şey beklemek rasyonel de olmaz" dedi.



2023 yılı asgari ücretinin enflasyonun birkaç puan üzerine eklenecek bir refah payı ile uygulanmasının doğru olacağını vurgulayan Avdagiç, iş dünyasının asgari ücret artışıyla ilgili bir sıkıntısı olmadığını, ancak beraberinde gelen bazı konularla ilgili beklentileri bulunduğunu belirtti.



"3 KONUDA BEKLENTİMİZ VAR"



Bu kapsamda 3 konuda beklentileri olduğunu belirten Avdagiç, şöyle devam etti:



"SGK sigorta primine esas kazanç üst sınırı memur maaş zammı ya da enflasyon oranında artırılmalı.

Gelir vergisi dilimleri asgari ücret artışı nispetinde güncellenmeli. Kıdem tazminatı üst limitinde katlamalı artış olmamalı.

SGK üst limiti asgari ücretin 7.5 katı oldu. Bu daha evvel 5 katıydı, sonra 6.5 katı olmuştu. Son olarak da 7.5 katı oldu. Dolayısıyla asgari ücrette yapılan artış, aynı zamanda işverene tavan ücrette de enflasyonun üzerinde ilave prim maliyeti anlamına geliyor.

SGK üst limiti 50 bine yaklaştı. Bizim beklentimiz, SGK üst limitinin asgari ücret artış oranı üzerinden değil, memur maaşına yapılan zam veya enflasyon oranı nispetinde artırılması. Şu anda SGK üst limiti son 5 yıla baktığınız zaman reel olarak yüzde 40-45 artmış durumda."

BAKAN BİLGİN'İN AÇIKLAMALARI



Asgari ücretle ilgili ortaya atılan rakamlara tepki gösteren Bilgin enflasyon rakamlarına işaret ederek şunları söyledi:



"Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de 20 bin olacak diyeyim. Ekim, kasım, aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da şüreçlerden habersiz."



Bakan Bilgin, gelir vergisi düzenlemesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı ile görüştüklerini, bu konuda çalışmanın devam ettiğini söyledi.



Asgari ücret halen net 5 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ SON AÇIKLAMA



Asgari ücretle ilgili kamuoyunda farklı rakamlar ortaya atılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin yeni açıklama geldi.



Erdoğan, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in bundan öncekilerden çok farklı bir hazırlık yapıldığını söyleyerek, "Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin" diye konuştu.