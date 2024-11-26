Asgari ücret pazarlığında geri sayım: Bakan Işıkhan'dan açıklama

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanın gözü zam oranına çevrildi. Asgari ücrette zam pazarlığı önümüzdeki ay başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz." dedi.

Asgari ücret pazarlığında geri sayım: Bakan Işıkhan'dan açıklama
Asgari ücrette konuşulan rakamlar: Kritik toplantı için geri sayım başladı

Asgari ücrette konuşulan rakamlar: Kritik toplantı için geri sayım başladı

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği zam görüşmeleri için geri sayım başladı. Asgari ücrette zam pazarlığı aralık ayında başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Kabine Toplantısı görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerin aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacağına işaret etti.

Yeni asgari ücretin tespiti ile ilgili çalışmaların sorulması üzerine Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" yanıtını verdi.

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