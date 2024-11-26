Asgari ücret pazarlığında geri sayım: Bakan Işıkhan'dan açıklama

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği zam görüşmeleri için geri sayım başladı. Asgari ücrette zam pazarlığı aralık ayında başlayacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Kabine Toplantısı asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerin aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacağına işaret etti.



Yeni asgari ücretin tespiti ile ilgili çalışmaların sorulması üzerine Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" yanıtını verdi.