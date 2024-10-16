Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2025 asgari ücret toplantısı ne zaman?

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında taraflar, müzakerelerde bulunacak. Milyonlarca çalışan ve işveren de bir yandan asgari ücret komisyon toplantılarının ne zaman başlayacağına odaklandı. İşte, 2025 asgari ücret zammında son durum...



ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.



Yıl sonu yaklaşırken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda beklentiler şekillenmeye başladı.



Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.



Aralık ayının son günlerinde, 2025 güncel asgari ücret oranı netlik kazanacak.



ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda.



Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.



Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor.



Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.



Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti.



Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.



OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.



Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefi oranında artış yapıldığında 23 bin 460 lirayı bulacak.



TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında 19 bin 380 liraya çıkacak.



2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.



Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.



Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.



Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.