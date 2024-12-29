Asgari ücret zammından sonra Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara 10 milyon lira ceza

Son dakika haberi! Asgari ücret zammı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Fırsatçılar da kolları sıvayıp zamlı tarifelere geçti.



Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammının vatandaşlra yansımaması, tüketicilerin herhangi bir menfaat ihlaline izin verecek bir fiille karşılaşmaması adına 81 ilde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimlerine devam ettiklerini bildirdi.



Bakanlık, zammın açıklamasının ardından 4 bin 378 markette 397 bin 198 ürün denetlediklerini belirtti.



397 bin 198 üründen 5 bin 125 üründe ihlal tespit edildiğini açıklayan Bakanlık, "İhlal tespit edilen ürün kapsamında işletmelere toplamda 10 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

DENETİMLER İSTANBUL'A YOĞUNLAŞTI



3 günlük denetimler boyunca en çok market denetimi gerçekleştirilen il; 605 market ile İstanbul olurken ikinci sırada 325 market ile Antalya takip etti. Üçincü sırada ise 322 market denetimi ile Ankara yer aldı.



Denetimlerin neticesinde, ihlal tespit edilen ürünlere uygulanan cezai işlemler göz önünde tutularak en çok cezai işlemin uygulandığı il 4 milyon 670 bin TL ile İstanbul olurken ikinci sırada 3 milyon 29 bin TL ile Ankara, üçüncü sırada ise 211 bin 200 TL ile Bursa yer aldı.

BİNLERCE FİRMA HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI



Haksız rekabet kapsamında 2 bin 668 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldığının belirtildiği açıklamada "Bu firmalardan şüpheli işlemlere ilişkin savunma ve geçmişe yönelik 3 aylık faturalar talep edilmiştir." denildi.

Bakanlık, denetimlere devam edileceğini duyurdu.