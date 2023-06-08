Asgari ücrete ara zam geliyor | Komisyonun temmuzda çalışmasını tamamlaması bekleniyor

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını açıkladı.

Komisyonun çalışmalarını temmuz ayında tamamlaması,

asgari ücretlilerin ara zamlı maaşlarını ağustos ayında alması bekleniyor.

Ocak ayında net 8 bin 506 Lira'ya yükselen asgari ücretin, 500 dolar seviyesine yükseltilmesiyle yüzde 25 üstünde artışla 11 bin Lira'yı aşması bekleniyor.

AK PARTİ'NİN SEÇİM VAADİ

AK Parti'nin seçim vaatleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi ve temmuz ayında memur ve emekliye maaş zammının yanı sıra refah payı verilmesi de var.

Bu vaatlerin hayata geçirilmesi için Meclis'te önce komisyonlar kurulacak.

Ardından da memur ve emekli maaşları ile ilgili teklifler hazırlanacak. Temmuz ayında bu tekliflerin yasalaşması bekleniyor.