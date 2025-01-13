Asgari ücrete ara zam olur mu? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk kanalına konuşan Bakan Işıkhan, enflasyonda aksilik olması durumunda asgari ücrete ara zammın tekrar gündeme gelebileceğini söyledi.

"Asgari ücrete ara zam olur mu?" sorusuna Bakan Işıkhan, "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. İhtiyaç hasıl olursa Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak güncelleme yapabiliriz." yanıtını verdi.

Enflasyonda ciddi anlamda 2025'te iyileşme beklediklerini vurgulayan Işıkhan, "Düşüşün başladığını göreceğiz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize bunu gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da enflasyonda ciddi bir sapma olması halinde asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı.

Asgari ücret, 2025 yılı için yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti.