Asgari ücrete yüzde 12 zam, iki aşamada uygulanacak

Filipin hükümeti, Metro Manila'daki günlük asgari ücretin 695 pesodan 780 pesoya (12,73 dolar) çıkarılacağını duyurdu. Yüzde 12'lik bir artış ve son yirmi yıldan fazla bir süredir görülen en büyük artış olsa da, bazı eleştirmenler bunun temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini söylüyor.

Zam iki aşamada uygulanacak. Çalışma ve İstihdam Bakanlığı yaptığı açıklamada, 19 Temmuz'da 60 peso, kalan 25 peso'nun ise 20 Ocak 2027'de ekleneceğini belirtti.

Bu artış , ABD'nin İran'la savaşı nedeniyle sarsılan ekonomi için oldukça kritik bir döneme denk geliyor . Mart ayından bu yana yakıt ve temel tüketim mallarının fiyatları fırlayarak tüketicileri satın alma gücünü zayıflatan enflasyonla karşı karşıya bıraktı.



20 YILIN EN YÜKSEK ARTIŞI

Hükümet verilerine göre bu, son yirmi yıldan fazla süredir yapılan en büyük ücret artışı. Geçen yıl hükümet 50 peso'luk bir zam onaylayarak oranı mevcut seviyesine getirmişti.



Hükümet, bu artışın hizmet ve inşaat sektörleri de dahil olmak üzere 1,1 milyon tarım dışı çalışana fayda sağlayacağını belirtti.