Asgari ücrete zam... Dev banka uygulamaya başladı

Bank of America, yaptığı açıklamada, ABD genelinde asgari saatlik ücreti 25 dolara çıkardığını ve 2021 yılında bu eşiği karşılama sözünü yerine getirdiğini söyledi.



ABD'nin ikinci büyük bankası, 2018'den bu yana asgari saatlik ücretini yaklaşık yüzde 67 oranında artırdı. Şirket en son saatlik asgari ücreti 24 dolar olarak ödüyordu.



Banka, son artışla birlikte ABD'de tam zamanlı BofA çalışanlarının asgari yıllık maaşının 50 bin doları aşacağını duyurdu.



Bu hamle, ABD işgücü piyasası için zorlu bir dönemde geldi. Şirketler ekonomik belirsizlik nedeniyle işe alımları ertelerken, yetersiz istihdam artışı ve artan işsizlik tüketici harcamaları için risk oluşturuyor.



Bank of America Enstitüsü'nün yaptığı bir anket, düşük gelirli hanelerin işgücü piyasasındaki zayıflıktan en çok etkilenen kesim olduğunu, vergi sonrası ücret ve maaşlarının Ağustos ayında 2016'dan bu yana en yavaş oranda arttığını ortaya koydu.



BofA'nın İnsan Kaynakları Sorumlusu Sheri Bronstein, daha yüksek başlangıç ​​maaşının, çalışanların şirkette uzun vadeli kariyerler geliştirmelerine destek olduğunu söyledi.



Zam, ekim ayının başında yürürlüğe girecek ve tüm tam zamanlı ve yarı zamanlı saatlik ABD pozisyonlarına uygulanacak.