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Asgari ücrete zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Asgari ücrete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam tartışmalarını değerlendirip "Asgari ücreti bir yıllık belirledik." dedi.

Asgari ücrete zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması geldi.

Asgari ücrete zam tartışmalarına yönelik 24 TV'de açıklamalarda bulunan Işıkhan temmuz ayından sonra enflasyonun düşeceğine değinerek " Geçen yılın asgari ücretini belirken bir yıllık belirledik." dedi.

Sendikalarla görüşülürken bu noktada anlaşmaya varıldığının altını çizen Işıkhan, "Bakanlık olarak biz belirlemiyoruz bunun için tespit komisyonumuz var." diye konuştu.

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