Asgari ücrete zam olacak mı? Milyonlarca kişi bunu bekliyor

Türkiye'de doğrudan 17 milyon, dolaylı olarak da tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin zam taleplerinin ardı arkası kesilmiyor.



İşçi tarafı asgari ücrete zam istersen işveren tarafında henüz bir gelişme görülmedi.



Asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanıp karar alması gerekiyor.



Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, NTV ekranlarında asgari ücrete zam ihtimaline ilişkin açıklamada bulundu.



"BAYRAMDAN SONRA KARAR VERİLEBİLİR"



Bülbül, "Şahsi fikrim olması yönünde. Bunun olup olmayacağını 10 günlük süre sonunda göreceğiz gibi duruyor. Bayramdan sonra artış olacaksa Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun göreve çağırılması gerekecek. Eğer komisyon göreve çağırılırsa işveren ve işçi tarafı da uzlaşırsa burada bir artış gerçekleşecektir. En son Aralık ayında gerçekleşen görüşmelerde TÜRK-İŞ komisyonun yapısında değişiklik olmaması halinde masaya gelmeyeceğini belirtmişti. Artış yönünde tavır olursa işveren ve hükümet cephesinden TÜRK-İŞ buna imza atacaktır." dedi.



"ASGARİ ÜCRET ERİYOR"



Asgari ücretin gerçekleşen enflasyon rakamlarıyla eridiğini belirten Bülbül "Dolayısıyla yüzde 30'luk Ocak ayında gerçekleşen artışın büyük bir bölümü yüzde 17.39 erimiş durumda, bunun telafi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekonominin dengeleri de gözetilmeye çalışılıyor. Bunun nerede uzlaşılacağı, asgari ücretin artıp artmayacağını bayramdan sonra göreceğiz." ifadesini kullandı.



KAMU İŞÇİLERİNİN ZAMMI NE OLACAK?



Bülbül "Kamu işçilerine yönelik 90 gündür yürüyen süreç var. Bayramdan sonra bunların şekilleneceğini söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.