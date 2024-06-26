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Asgari ücrete zam var mı? Bakan Işıkhan son noktayı koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette herhangi bir artış olmayacağını açıkladı. Işıkhan, emekliye refah payının da gündemde olmadığını belirtti.

Asgari ücrete zam var mı? Bakan Işıkhan son noktayı koydu
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Asgari ücrete beklentilerine Bakan Işıkhan noktayı koydu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette herhangi bir artış olmayacağını açıkladı.

Aralık ayında asgari ücretin bir yıllık olarak belirlendiğini ifade eden Işıkhan, "Göstergeler olumlu geliyor. Aralık ayında yeni asgari ücreti belirlemek üzere birlikte olacağız." dedi.

EMEKLİYE REFAH PAYI

Işıkhan, "Amacımız geçici refahı sağlamak değil, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldık. Bunun neticelerini yılın sonuna doğru enflasyonun düşüşüyle göreceğiz" şeklinde konuştu.

Işıkhan, emekliye refah payının gündemde olmadığını, enflasyon farkının verileceğini söyledi.

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