Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret ve vergi düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren Dağ, CNNTürk'te katıldığı bir programda, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim" dedi.



Vergi düzenlemesine ilişkin son bilgileri de paylaşan Dağ, "Yansıyan bilgileri bakanlık yalanlıyor. Burada da çok somutlaşan bir şey yok. Yurt dışı harç pusuluyla ilgili çalışmaların devam ettiği bana söylendi. Doğrudan vergileri artıracak bir düzenleme sürecine gitmemiz gerekiyor. Bir reform noktasında bazı adımlar atılacak. Milletimiz müsterih olsun. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor. Orta Vadeli Program çerçesinde süreç yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

