ntv.com.tr

Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama

Asgari ücrete ara zam yapılacağına ilişkin beklentiler sürerken, AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim" dedi.

Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama
Memur maaşları ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar

Memur maaşları ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar

Haberi Görüntüle

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ve vergi düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete ara yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren Dağ, CNNTürk'te katıldığı bir programda, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim" dedi.

Vergi düzenlemesine ilişkin son bilgileri de paylaşan Dağ, "Yansıyan bilgileri bakanlık yalanlıyor. Burada da çok somutlaşan bir şey yok. Yurt dışı harç pusuluyla ilgili çalışmaların devam ettiği bana söylendi. Doğrudan vergileri artıracak bir düzenleme sürecine gitmemiz gerekiyor. Bir reform noktasında bazı adımlar atılacak. Milletimiz müsterih olsun. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor. Orta Vadeli Program çerçesinde süreç yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Ankara’da 4 saat 15 dakika süren ekonomi zirvesi | CHP’li Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüştü

Ankara’da 4 saat 15 dakika süren ekonomi zirvesi | CHP’li Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüştü

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...