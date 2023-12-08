Asgari ücrette beklenti ne?

6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren asgari ücrette karar aşamasına sayılı günler kaldı.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da en önemli kriter enflasyon.



Çalışanlar alım güçlerindeki düşüşün telafi edilmesini isterken işverenler ise maliyet artışına dikkat çekiyor.



ASGARİDE ZAM YÜZDE 50'Yİ BULABİLİR



Şu an asgari ücrette işverenlere 500 liraya yakın destek veriliyor.



Gelecek yıl bunun 600 liraya çıkması bekleniyor. Asgari ücrete ise zammın yüzde 50'yi bulabileceği belirtiliyor.



2023 yılının başında ve temmuz ayında iki kez belirlenen asgari ücrete yeni yılda tek zam yapılacak.



İŞVERENE MALİYET NE KADAR OLACAK?



Gazeteci Noyan Doğan, ocak ayında yüzde 50 zam yapıldığında asgari ücret netinin 17 bin lira olacağını ifade etti.



"Yani bugün 11 bin 400 lira olan asgari ücret ocak ayında 17 bin küsür liraya çıkacak demektir." diye konuşan Doğan, bunun da işverene yaklaşık 23 bin lira maliyeti olacağını açıkladı.



Doğan, "Çalışan için ne kadar artırırsak artıralım bugünkü konjonktürde yeterli gelmeyecektir." dedi.



ENFLASYON VURGUSU



Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, enflasyonun olduğu ekonomilerde satın alma gücünün eridiğini ifade ederken "Ücretliler üzerindeki baskı daha fazla hissedilir hale geliyor. Yılın başında yapılacak asgari ücret zammının aslında biraz daha yüksek olabileceğini işaret ediyor." dedi.



Gökşen, "Gelecek dönem için beklenen enflasyonu yenebilmek açısından yüzde 40'ların üzerinde yüzde 50'lere varan bir asgari ücret artışının olabileceğini anlıyorum." diye konuştu.



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